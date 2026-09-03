Тела двух женщин со следами нападения медведя обнаружили в Красноярском крае

Жительницы села ушли в лес за грибами и пропали Тела двух женщин с рваными ранами обнаружили в Енисейском округе Красноярского края.
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