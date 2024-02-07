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Самарская болезнь, непростые соседи и особый журналист: новости к утру 7 февраля

Самарская болезнь, непростые соседи и особый журналист: новости к утру 7 февраля

Царьград Самара продолжает рассказывать об актуальных новостях в регионе, стране и мире.Никогда такого не было, и вот опять В Самаре начата доследственная проверка по факту схода наледи с крыши, что привело к получению травм 11-летнего ребенка.

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