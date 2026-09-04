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Daily Mail: ледник на Эвересте ускорил таяние из-за мочи альпинистов

Daily Mail: ледник на Эвересте ускорил таяние из-за мочи альпинистов

Исследователи из Непала предупредили, что тысячи альпинистов и туристов, посещающих базовый лагерь Эвереста, могут наносить вред леднику из-за большого количества мочи, которая попадает прямо на лед, пишет Daily Mail.

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