Трамп угрожает Евросоюзу карающими пошлинами за нежелание европейцев покупать дорогие американские энергоресурсы. Европа утрётся?

Избранный, но еще не вступивший в должность президент США Дональд Трамп торопится быстрее «построить» своих глобальных партнеров – он заявил о намерении ввести пошлины для стран-членов Евросоюза, если они не начнут покупать американские энергетические ресурсы.
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