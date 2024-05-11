СКР сообщил об обысках у компании-владельца упавшего в реку в Петербурге автобуса

Следователи допросили руководящих сотрудников. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность получения гражданства РФ водителем автобуса, который упал в реку в Санкт-Петербурге.
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