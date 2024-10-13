Шахматы снова сделали Россию Единой!11 октября в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошел Суперфинал шахматного турнира в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России»Суперфинал был организован сторонниками Партии «Единая России» при поддержке Шахматного клуба Сергея Карякина и Федерации ш.