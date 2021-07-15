Судьям ФНЛ, вероятно, повысят зарплату с 35 до 41 тысячи рублей за матч

В РФС рассматривается вопрос о повышении гонораров арбитрам за обслуживание матчей Олимп-ФНЛ. Скорее всего, главный судья будет получать 41 тысячу рублей, ассистент — 21 тысячу, сообщает «Спорт-Экспресс».
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