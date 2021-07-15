Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Судьям ФНЛ, вероятно, повысят зарплату с 35 до 41 тысячи рублей за матч

В РФС рассматривается вопрос о повышении гонораров арбитрам за обслуживание матчей Олимп-ФНЛ. Скорее всего, главный судья будет получать 41 тысячу рублей, ассистент — 21 тысячу, сообщает «Спорт-Экспресс».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх