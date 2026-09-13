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Татарстан юлында Renault йөртүчесе фурага юл бирмичә һәлак булган

Татарстан юлында Renault йөртүчесе фурага юл бирмичә һәлак булган

Бүген Татарстанның Буа районында үлемгә китерүче юл-транспорт һәлакәте булган. Бу хакта республика Дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә.

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