Мирослава Бердник: Сорос будет манипулировать выборами-2024 в США

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Daily Mail пишет, что фонд Сороса хочет взять под контроль вторую по величине сеть радиостанций в США во время выборов-2024.