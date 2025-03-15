Трамп: в Ираке ликвидировали лидера ИГИЛ

Военнослужащие США совместно с иракским и курдским региональным правительством ликвидировали в Ираке лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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