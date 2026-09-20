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Царьград

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Собянин: 1600 беспилотников сбиты в атаке на Московский регион

Собянин: 1600 беспилотников сбиты в атаке на Московский регион

Атака беспилотников на Московский регион вызвала ограничения в аэропортах. Авиакомпания «Аэрофлот» и «Победа» пересмотрели рейсы.

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