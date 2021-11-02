Лёгкие деньги: каким россиянам сейчас дадут по 11 000 и 15 000 рублей

Ряд россиян сейчас может получать каждый месяц по 11 000 и 15 000 рублей. Кому положены такие деньги и, как получить такую сумму — подробно рассказали власти.
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