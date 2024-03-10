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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ягудин обратился к комментаторам Sports.ru после победы на турнире шоу-программ: «Специально для вас  Наслаждайтесь  »

Ягудин обратился к комментаторам Sports.ru после победы на турнире шоу-программ: «Специально для вас  Наслаждайтесь  »

9 марта олимпийский чемпион одержал вторую подряд победу на соревнованиях по шоу-программам. Затем фигурист опубликовал в соцсети слова поддержки от болельщика: «Алексей Ягудин – артист! Просто нет слов.

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