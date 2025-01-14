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Глава МВД Германии обвинила президента России в «бессовестном» поведении

Глава МВД Германии обвинила президента России в «бессовестном» поведении

По мнению 54-летней Нэнси Фезер, Владимир Путин виноват и в миграционных проблемах Германии.Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что президент России Владимир Путин действует «совершенно бессовестным образом», осуществляя «гибридные атаки» против Европы в целом и ФРГ в частности.

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Комментарии
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Рустюм Аминов
Я очень рад за нашего Президента! Везде успевает! Даже Его улыбка на лице наводит страх у Западных недоумков!!!👍
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19 час.

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