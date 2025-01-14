По мнению 54-летней Нэнси Фезер, Владимир Путин виноват и в миграционных проблемах Германии.Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что президент России Владимир Путин действует «совершенно бессовестным образом», осуществляя «гибридные атаки» против Европы в целом и ФРГ в частности.