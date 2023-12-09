Десантники уничтожили украинскую «Бабу Ягу» у Артёмовска

Дрон российских десантников уничтожил украинский ударный гексакоптер «Баба Яга» под Артемовском. В Минобороны рассказали, что оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ, завершая воздушную разведку, заметил в воздухе украинский сельхозбеспилотник, которые в ВСУ переделывают для сброса крупнокалиберных мин.