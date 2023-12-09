Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    За то ,что они сотворили они уже давно должны все сдохнуть!Украинцев бросят ...
  • Вячеслав Гордеев
    Дурак думкой богатеет.. или собака лает , ветер носит.«Вынудят Россию у...
  • Андрей Шишинов
    "не молчать, а обращаться в полицию, СМИ" Ещё в спортлото можно...«Закарпатцы — не ...

Десантники уничтожили украинскую «Бабу Ягу» у Артёмовска

Десантники уничтожили украинскую «Бабу Ягу» у Артёмовска

Дрон российских десантников уничтожил украинский ударный гексакоптер «Баба Яга» под Артемовском. В Минобороны рассказали, что оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ, завершая воздушную разведку, заметил в воздухе украинский сельхозбеспилотник, которые в ВСУ переделывают для сброса крупнокалиберных мин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх