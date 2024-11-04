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Квартира, дом, дача

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9 идей, как оживить минималистичную квартиру, чтобы она не выглядела скучно и уныло

9 идей, как оживить минималистичную квартиру, чтобы она не выглядела скучно и уныло

Многие люди избегают минимализма, потому что он кажется им скучным и блеклым. Однако, если знать, какие детали добавить в лаконичный интерьер, можно без проблем оживить его и добиться желаемого результата.

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