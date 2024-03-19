Учебные стрельбы 600-мм РСЗО KN-25 в КНДР

Учебный батарейный пуск шести 600-мм реактивных снарядов, 18.06.2024. Фото (с) ЦТАК В Корейской Народно-Демократической Республике состоялись учебные стрельбы 600-мм реактивной системы залпового огня KN-25 на дальность не менее 350 километров.
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