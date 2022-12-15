Психолог Чеснокова объяснила, почему в декабре нельзя рассказывать правду про Деда Мороза

А вы в каком возрасте перестали слышать звон новогодних колокольчиков? Или может слышите их до сих пор — в отличие от многих взрослых? Вот что говорят психологи о том, что именно стоит взрослым рассказывать детям про Деда Мороза, когда и как.
А вы в каком возрасте перестали слышать звон новогодних колокольчиков? Или может слышите их до сих пор — в отличие от многих взрослых? Вот что говорят психологи о том, что именно стоит взрослым рассказывать детям про Деда Мороза, когда и как.
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