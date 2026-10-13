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Газета.ру

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Болгарский депутат Мирчев: на объекте под Софией сожгли 11 из 17 антенн Starlink

Болгарский депутат Мирчев: на объекте под Софией сожгли 11 из 17 антенн Starlink

Двое неизвестных мужчин в масках подожгли 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink, установленных на секретном объекте под Софией.

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