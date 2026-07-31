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Аргументы недели

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Добровольцы в Петербурге могут получить 4,5 млн при подписании контракта

Добровольцы в Петербурге могут получить 4,5 млн при подписании контракта

Граждане, заключающие контракт на военную службу в Санкт-Петербурге, могут получить единовременную выплату в размере 4,5 миллиона рублей.

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