В Смоленской области инспектор ГИБДД спас из пожара беременную женщину

«В Смоленской области инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Сафоновский» Алексей Аверченков спас из пожара беременную женщину.
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