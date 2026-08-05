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Дмитриев: левое «глубинное государство» подрывало позиции Москвы и Трампа

В среду вечером генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проинформировал о том, что левое «глубинное государство» на протяжении длительного времени предпринимало усилия, направленные на подрыв позиций как Российской Федерации, так и лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

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