Дмитриев: левое «глубинное государство» подрывало позиции Москвы и Трампа

В среду вечером генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проинформировал о том, что левое «глубинное государство» на протяжении длительного времени предпринимало усилия, направленные на подрыв позиций как Российской Федерации, так и лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.