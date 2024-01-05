Steak Lovers
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Steak Lovers

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Лучший салат с кальмаром из всех, что вы пробовали. По вкусу ему нет равных

Лучший салат с кальмаром из всех, что вы пробовали. По вкусу ему нет равных

Легкий мурманский салат из кальмаров готовится с минимальными затратами, но его вкус незабываем. На праздничном столе гости нередко предпочитают этот салат икре, готовить же его можно и в будни, просто на ужин.

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