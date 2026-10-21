“The Trump administration on Wednesday asked the Supreme Court to allow it to move forward with construction of a border wall along hundreds of miles in the Big Bend region of southwest Texas,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым