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Как устроена система образования в Швейцарии? Рассказывает наш читатель

Как устроена система образования в Швейцарии? Рассказывает наш читатель

Музыка, ИЗО (рисование) и физическая культура — как оцениваются ученики по этим предметам в Швейцарской системе образования? Вот, что написал об этом наш читатель в комментариях к посту: А вот у нас в Швейцарии по этим дисциплинам оценки ставят — но эти оценки не влияют на "средний балл".

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