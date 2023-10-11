Как устроена система образования в Швейцарии? Рассказывает наш читатель

Музыка, ИЗО (рисование) и физическая культура — как оцениваются ученики по этим предметам в Швейцарской системе образования? Вот, что написал об этом наш читатель в комментариях к посту: А вот у нас в Швейцарии по этим дисциплинам оценки ставят — но эти оценки не влияют на "средний балл".