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ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Куйбышевского и Петровского районов Донецка снарядами калибра 155 миллиметров.

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