Компания Безоса выиграла контракт NASA на разработку шаттла для полета на Луну

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, получила контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на разработку космического корабля, на котором люди полетят на Луну.
Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, получила контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на разработку космического корабля, на котором люди полетят на Луну.
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