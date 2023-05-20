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Компания Безоса выиграла контракт NASA на разработку шаттла для полета на Луну

Компания Безоса выиграла контракт NASA на разработку шаттла для полета на Луну

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, получила контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на разработку космического корабля, на котором люди полетят на Луну.

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