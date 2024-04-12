Ракета "Ангара-А5" стартовала c российского космодрома Восточный

Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ -- В четверг в 12:00 по московскому времени с площадки 1А космодрома Восточный проведен первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.