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Китай

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Ракета "Ангара-А5" стартовала c российского космодрома Восточный

Владивосток, 11 апреля /Синьхуа/ -- В четверг в 12:00 по московскому времени с площадки 1А космодрома Восточный проведен первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.

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