Сергей Ещик: ´Нас познакомил комсомол...´.

О том, чем жила ´Белшина´ комсомольская, рассказывает Сергей ЕЩИК, ныне электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЗЛ ИТЦ, а в 1990 году - секретарь комитета комсомола завода массовых шин.
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