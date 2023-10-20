Сергей Ещик: ´Нас познакомил комсомол...´.

О том, чем жила ´Белшина´ комсомольская, рассказывает Сергей ЕЩИК, ныне электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЗЛ ИТЦ, а в 1990 году - секретарь комитета комсомола завода массовых шин.