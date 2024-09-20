Фестиваль гастроужинов на виноградниках пройдет в Геленджике

Фестиваль гастроужинов на виноградниках пройдет в ГеленджикеСерия гастроужинов пройдет на виноградниках в Геленджике в рамках фестиваля «Сила южных земель» в Геленджике с 27 сентября по 27 октябряю Проект организован для развития внутреннего гастротуризма и продвижения кубанских продуктов.