Пекин осудил заявления генсека НАТО о связях Китая с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о сотрудничестве Китая с Россией безответственны и полны идеологических предрассудков, Пекин резко их осуждает, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.