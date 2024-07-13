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Пекин осудил заявления генсека НАТО о связях Китая с Россией

Пекин осудил заявления генсека НАТО о связях Китая с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о сотрудничестве Китая с Россией безответственны и полны идеологических предрассудков, Пекин резко их осуждает, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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Комментарии
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Лев Добрый
Может стоит Пекину вручить Столтенбергу чёрную метку, для успокоения души, а что, он достоин, как никто другой!!!👍👈😜🤠
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15 час.

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