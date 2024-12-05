Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Егор П
    пуст ьидут нахер(кстати и Путина я  выбрал-но альтернативы нет)Хотите понять лог...
  • Нина Комарова
    Они не православные. Они сектанты. У них глава церкви не наш патриарх, а свой они не подчиняются нашему.Хотите понять лог...
  • sylpfide sylpfide
    Ни какого гражданства РФ мигрантам не должно выдаваться. Надо брать пример с других стран, например с Эмиратов, а не ...Глава СПЧ Валерий...

Хотите понять логику Пашиняна? Вспомните старый еврейский анекдот

Хотите понять логику Пашиняна? Вспомните старый еврейский анекдот

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Пашинян заявил, что Армения не вернётся в ОДКБ, поскольку уже якобы пересечена некая "точка невозврата".

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Комментарии
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Игорь Василевский
никол - это квинтэссенция армян. Выбрали себе такого, перевыбрали - живите и радуйтесь, что вас еще пускают в Россию. В России армяне там, где деньги и там, где асфальт укладывается. И там и там можно... с оптимизировать
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1 час.
Нина Комарова
Они не православные. Они сектанты. У них глава церкви не наш патриарх, а свой они не подчиняются нашему.
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42 мин.
Егор П
пуст ьидут нахер(кстати и Путина я  выбрал-но альтернативы нет)
Ответить
5 мин.

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