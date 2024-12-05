Хотите понять логику Пашиняна? Вспомните старый еврейский анекдот

Игорь Василевский

никол - это квинтэссенция армян. Выбрали себе такого, перевыбрали - живите и радуйтесь, что вас еще пускают в Россию. В России армяне там, где деньги и там, где асфальт укладывается. И там и там можно... с оптимизировать