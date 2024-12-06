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«На пути к мощной армии»: из-за военных закупок Польша набирает новые кредиты

«На пути к мощной армии»: из-за военных закупок Польша набирает новые кредиты

Польша проводит ускоренную модернизацию вооруженных сил, массово закупая военную технику на мировом рынке, главным образом в США и Южной Корее.

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