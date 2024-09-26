В ООН выступили за свободу прессы на фоне санкций в отношении российских СМИ

Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает идею свободы прессы, как заявил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя введенные санкции против медиа-группы «Россия сегодня» и телеканала RT.
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