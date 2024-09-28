Пылевой клещ: Веская причина перестать заправлять кровать по утрам

Вы живёте один? Семьёй? С любимым котом или собакой? Нет ли у вас ощущения, что помимо вас в доме кто-то есть? Слышите ли вы странные звуки? Как будто кто-то перебирает своими маленькими сочленениями, смотрит на вас своими маленькими глазками и только и ждёт, чтобы… Конечно, это шутка, но в каждой шутке, как известно, всего лишь доля шутки.