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Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о приоритетных целях на Бахмутском направлении

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о приоритетных целях на Бахмутском направлении

Пехота, техника и укрепрайоны противника являются приоритетными целями артиллеристов ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении.

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