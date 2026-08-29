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Алтайский край предложил Владимиру Путину идею для массового оздоровления россиян

Алтайский край предложил Владимиру Путину идею для массового оздоровления россиян

Заместитель директора компании "Курорт Белокуриха" Олег Акимов выступил на всероссийском форуме "Сильные идеи для нового времени".

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