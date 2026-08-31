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Нижегородская правда

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Ольга Молева рассказала, как искать созвездия на ночном небе

Ольга Молева рассказала, как искать созвездия на ночном небе

Луна с кратерами, кольца Сатурна, спутники Юпитера и даже далекие галактики — чтобы увидеть все это, не обязательно быть профессиональным астрономом.

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