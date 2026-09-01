Пришел, забил – и зарекомендовал себя, вернуться всегда успеешь. С такой фамилией он обязан играть. Мостовой - о Мостовом

«Для Андрея вариант с «Локомотивом» хороший - видим, что он не играет в «Зените», а «Локомотив» как раз нуждается в таких игроках, - ветеран «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что его зенитовский однофамилец продлил в Питере контракт и отправится в аренду к железнодорожникам.
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