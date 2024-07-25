Россиянам объяснили, где можно готовить шашлыки

Делать это нужно в специально оборудованных местах Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко в интервью РИАМО рассказал, что шашлыки следует готовить только в специально оборудованных местах, на которых есть технические средства безопасности.
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