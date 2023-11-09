Проход в метро по биометрии может появиться в Петербурге в 2024 году

Также эта услуга станет доступна в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Оплату проезда в метро с помощью биометрических данных планируют ввести в шести городах Росси в 2024 году, среди них — Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара и Новосибирск.
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