Немецкие пользователи назойливость киевского режима и итоги встречи в Рамштайне «проиллюстрировали» песней группы Rammstein «Du hast mich»

В польской прессе опубликован ряд материалов, в которых встреча на авиабазе «Рамштайн» в Германии не оказалась максимальной продуктивной для Украины.
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