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В Южной Австралии предъявлены 55 обвинений в сексуальных преступлениях, связанным с закрытым детским центром

Полиция Южной Австралии предъявила 73-летнему мужчине 55 обвинений в сексуальных преступлениях против детей, которые, по версии следствия, происходили в закрытом детском центре на протяжении 25 лет.

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