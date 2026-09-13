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«Неожиданный сюрприз»: Магнитные бури сегодня 13 сентября 2026: прогноз, календарь на месяц, разбор фаз и рекомендации

«Неожиданный сюрприз»: Магнитные бури сегодня 13 сентября 2026: прогноз, календарь на месяц, разбор фаз и рекомендации

Воскресенье, 13 сентября 2026 года, станет одним из самых спокойных дней уходящей недели с точки зрения космической погоды.

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