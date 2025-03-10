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Захарова осудила бывшего главу МИД Козырева за его слова о «борьбе с Россией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева за его слова в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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