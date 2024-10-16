Недавно скончался выдающийся британский военачальник Майк Джексон, пишет DM. В Косово "солдат до мозга костей" отказался выполнять приказ американского генерала, чем спас тысячи жизней и мир от кровавого столкновения блока НАТО и России.
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