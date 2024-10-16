Сила в правде
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Сила в правде

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  • Inna
    Совсем рехнулся идиотУкраина готова ис...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    А мы и дальше будем спокойно смотреть на американскую воздушную разведку ?Киев и НАТО готов...
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"Князь тьмы" остановил третью мировую войну, отказавшись слушать американца

"Князь тьмы" остановил третью мировую войну, отказавшись слушать американца

Недавно скончался выдающийся британский военачальник Майк Джексон, пишет DM. В Косово "солдат до мозга костей" отказался выполнять приказ американского генерала, чем спас тысячи жизней и мир от кровавого столкновения блока НАТО и России.

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