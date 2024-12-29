Экс-игрок «Вашингтона» Семин: «Овечкин не с этой планеты»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира в составе сборной России Александр Семин прокомментировал возвращение на лед после травмы своего бывшего партнера по «Кэпиталз» Александра Овечкина.
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