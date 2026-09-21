В Воронеже расширят дорогу на Шилово

Министр дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин провёл пресс-конференцию, на которой подвёл предварительные итоги сезона дорожного ремонта и ответил на вопросы журналистов.
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