НРС-2 – бесшумное оружие спецназа ГРУ и КГБ СССР

НРС-2 (нож разведчика стреляющий), разработанный тульскими оружейниками для применения военнослужащими разведывательно-диверсионных спецподразделений Советской армии, является одним из эксклюзивов эпохи СССР.
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