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Регионы России

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Фишинговая сеть похищает аккаунты пользователей мессенджеров под видом проверки номеров

Фишинговая сеть похищает аккаунты пользователей мессенджеров под видом проверки номеров

Компания F6, российский разработчик технологий борьбы с киберугрозами, выявила сеть из более чем 60 фишинговых сайтов, маскирующихся под онлайн-карты автозаправочных станций и другие сервисы для автомобилистов.

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