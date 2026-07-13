Фишинговая сеть похищает аккаунты пользователей мессенджеров под видом проверки номеров

Компания F6, российский разработчик технологий борьбы с киберугрозами, выявила сеть из более чем 60 фишинговых сайтов, маскирующихся под онлайн-карты автозаправочных станций и другие сервисы для автомобилистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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